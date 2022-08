Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di DAZN, prima del match contro l’Inter: le sue parole

SFIDA ALL’INTER– «Lo step che dobbiamo fare è anche rispetto agli obiettivi, abbiamo fatto un mercato importante aggredendo tutto il necessario e alzare l’asticella creando empatia ed entusiasmo. Speriamo di vincere contro la squadra che per me è favorita per lo scudetto».

OBIETTIVO CHAMPIONS– «Io penso che la costruzione non sia finita, abbiamo cambiato 15 giocatori in un anno solare, penso sia più che sufficiente. L’estate scorsa abbiamo deciso di fare un cambiamento sostanziale in un anno e questo è successo. Dobbiamo raggiungere la Champions che per noi è importante e dobbiamo fare tutti qualcosa di più».

VECCHIA GUARDIA E NUOVI ACQUISTI– «Credo che sia giusto che Sarri punti ora sulla vecchia guardia, i nuovi devono ambientarsi sperando in tempi di inserimento veloci. Ora si gioca ogni 3 giorni, dovremo fare delle rotazioni e penso che tutti possano mantenere l’asticella alta. Sono contento di tutti i nuovi acquisti ma credo che Gila sarà una sorpresa di questo campionato».

CLIMA POSITIVO E TERZINO SINISTRO– «Il nostro obiettivo era creare questa atmosfera, siamo contenti ma dobbiamo essere bravi a mantenerla con i risultati. Terzino sinistro? Fino a che il mercato è aperto tutto può accadere ma non posso dirti se arriverà».