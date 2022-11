Tare: «Fondamentale passare da primi. Ingiusto il riposo del Feyenoord»

Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, prima del match contro il Feyenoord: le sue parole

GIUSTA LA GESTIONE DI PEDRO – «Assolutamente sì, vedendolo fino a ora ha dato il meglio a partita in corsa, forse. Per la squadra è fondamentale, l’imprevedibilità e l’esperienza saranno fondamentali per una gara così importante».

PASSARE PRIMI – «Vale tantissimo, anche perchè sarebbe importante anche per il sorteggio. L’abbiamo fatta facile all’inizio, ma è stata una buona lezione perchè tutte sono competitive. Arriviamo da primi e da primi vogliamo chiudere».

FEYENOORD A RIPOSO – «Inspiegabile possano succedere certe cose, ma parlerà il campo. Siamo abituati a giocare ogni tre o quattro giorni, è ingiusto quello che hanno fatto».

QUANTA RABBIA PER IL GIALLO A MILINKOVIC – «Tantitissima. Ne abbiamo discusso prima della gara, abbiamo detto che abbiamo provato a gestirlo nel migliore dei modi ma è un episodio mai visto in carriera. Il modo in cui ha preso il cartellino, si parlava addirittura del rosso… Su Lazzari c’è stata un’entrata bruttissima che meritava addirittura il rosso e non è stato nemmeno ammonito».