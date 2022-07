Tare in bilico: ipotesi dimissioni per il DS? La situazione

Ore delicate per Igli Tare in casa Lazio: secondo TMW ci sarebbe il rischio concreto delle dimissioni del DS albanese

Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro di Igli Tare alla Lazio. Come riporta TMW infatti, il litigio avvenuto ieri con il presidente Lotito e le ingerenze dello stesso nelle sue scelte, oltre all’ingresso di Fabiani in società, potrebbero spingere l’albanese a rassegnare le dimissioni.

La situazione è sicuramente da monitorare: uno scossone di questo tipo in pieno mercato avrebbe inevitabilmente delle ripercussioni.