Tare in attesa dell’offerta per il rinnovo: la mossa di Lotito

Igli Tare è sempre in attesa di un’offerta per rinnovare con la Lazio: la possibile mossa di Lotito per il suo ds

Tiene banco e continuerà a farlo in casa Lazio il rinnovo di Igli Tare, in scadenza a fine stagione. Il direttore sportivo – dall’estate del 2008 presente nell’organigramma biancoceleste – sta aspettando una proposta di rinnovo da parte di Lotito per valutarla e – eventualmente – accettarla.

Secondo Il Messaggero il rinnovo è stato offerto sino al 2026, in tre anni Igli dovrebbe però spalmare gli attuali 2 milioni percepiti in un solo anno.