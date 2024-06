Tare giudica l’Albania: «La partita con l’Italia è stata giocata male per QUESTO MOTIVO»

Tare, l’ex ds della Lazio analizza la prova della sua Albania di sabato con l’Italia e rilascia a riguardo queste parole

PAROLE – L’Albania non ha giocato bene dopo il gol del primo tempo, poi nel secondo tempo le cose sono andate un po’ meglio. Questa squadra albanese ha grandissime qualità, non è un caso che abbia concluso il girone di qualificazione da prima in classifica. Semplicemente non ha alcuna esperienza in questo tipo di tornei e questo è stato il problema più grande contro l’Italia. Hanno iniziato ad aspettare e a difendersi, ma non possono permetterselo. Questo mi ha deluso molto. Il futuro di Mitaj e Muçi? Gli faccio solo una richiesta: in campo devono mostrare fame e voglia di dare tutto per la maglia