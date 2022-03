Tare e il nodo centrocampo: Maxime Lopez e Vitinha gli obiettivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tare dovrà risolvere il problema del regista di centrocampo durante la prossima estate: Maxime Lopez e Vitinha nomi caldi

Il centrocampo della Lazio, specie nella zona centrale, avrà bisogna di un profondo rinnovamento in estate. Il Messaggero oggi in edicola pone l’accento su questo tema indicando i due obiettivi di Tare per la sessione estiva.

Maxime Lopez del Sassuolo e Vitinha del Porto sono in cima alle preferenze di Tare e Sarri. Il costo, 20 milioni di euro, è considerato eccessivo per entrambi ma l’intermediazione di Mendes per il mediano del Porto potrebbe aprire porte ad oggi solo socchiuse.