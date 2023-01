Tare a DAZN: «Mercato? Può succede di tutto, ma al momento…». Le dichiarazioni prima di Lazio-Fiorentina

Igli Tare a DAZN prima di Lazio-Fiorentina.

OCCASIONE – Non la vedo come un’occasione unica, ma come una partita da vincere per dare seguito al campionato perché per dare un significato importante alla vittoria di martedì dovrebbe essere stasera la possibilità di portare a casa i tre punti.

ZACCAGNI – Se avevamo idea che fosse così? È ovvio che uno quando fa certe scelte le aspettative sono quelle, ci voleva il tempo. Un anno e mezzo era dovuto, un conto è giocare in una piazza piccola un conto in una grande con aspettative importanti. È una cosa diversa e lui sta rispettando tutte le aspettative.

MERCATO – Finché sarà aperto tutto può succedere, ma in questo momento non è previsto alcun intervento”