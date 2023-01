Tare: «Coppa Italia obiettivo stagionale. Su Sarri e la Champions dico…». Le parole del direttore sportivo della Lazio

Igli Tare ha parlato a Mediaset prima di Lazio-Bologna di Coppa Italia.

COPPA ITALIA – Questo è un torneo che amiamo perché abbiamo avuto il piacere di conoscere la gioia che ti può dare. Per noi è un obiettivo stagionale e cercheremo di onorarlo nel miglior modo. La squadra dopo Sassuolo ha trovato la giusta quadra.

CHAMPIONS – Non è il problema di questa stagione gli alti e bassi, è un problema già da diverse stagioni. Portare a Roma uno come Sarri è servito anche per portare la sua esperienza, il suo modo di motivare la squadra e fare quel passaggio finale che ci manca. Siamo consapevoli che la Champions non è un obiettivo facile ma ora ci troviamo in queste zone in classifica, l’anno scorso siamo finiti quinti, quest’anno siamo stati anche secondi classifica, poi abbiamo vinto col Sassuolo. Insomma, cercheremo di spingere anche da fuori per dare quel qualcosa in più che ci manca. Ci manca poco, ma la continuità è fondamentale”.