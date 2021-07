Tare: «Sarri ha portato grande entusiasmo in città. Su Luis Alberto...»

Il ds della Lazio Igli Tare, in occasione del sorteggio del Calendario di Serie A 2021/2022, ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni

Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato in occasione della presentazione del sorteggio per il Calendario di Serie A 2021/2022, soffermandosi anche su Maurizio Sarri e Luis Alberto. Ecco le sue dichiarazioni.

SU SARRI – «L’arrivo di Sarri ha acceso un grandissimo entusiasmo in città e i nostri tifosi lo hanno acclamato perché lo volevano fortemente. Riuscire a portarlo alla Lazio è stato fantastico perché è uno dei migliori allenatori al mondo. Il Derby di Roma contro Mourinho sarà una partita eccezionale, che verrà vista in tutto il mondo. Alla Lazio Sarri ha trovato una squadra molto motivata: nei primi cinque giorni sono tutti molto entusiasti del suo lavoro. Lui stesso, quando è venuto a Formello ed ha incontrato me e il presidente Lotito, ha detto: “Finalmente posso venire in un posto dove fare calcio come piace a me”. Ci ha dato la sensazione che avremmo lavorato benissimo con lui».

SU LUIS ALBERTO – «Luis Alberto ha ritrovato Auronzo di Cadore stasera. Un incontro tra di noi? Lui sta per arrivare in ritiro col resto della squadra».