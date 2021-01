Martorelli: «Caicedo? Lotito non regala nulla, 8 milioni non bastano»

L’agente Giocondo Martorelli ha commentato le voci di mercato che avvicinano Caicedo alla Fiorentina

Sulle frequenze di TMW Radio, Giocondo Martorelli – operatore di mercato – ha commentato l’accostamento di Caicedo alla Fiorentina. Ecco le sue parole:

«Sarebbe un profilo straordinario, e come gioca a fianco di Immobile può farlo con Vlahovic. Sarebbe un’operazione fantastica per l’attacco viola, con le eventuali uscite di Kouame e Cutrone e Caicedo al loro posto, permetterebbe a Prandelli di avere un attacco importante. Ricordiamoci che Vlahovic è solo un 2000, va giudicato dopo un’intera stagione di campionato per capire il futuro. Caicedo ti darebbe certezze e qualità in più, deresponsabilizzando lo stesso Vlahovic».

«Cessione di Kouamé? Se Caicedo costa una cifra, è logico che qualcuno deve andare via, anche perché rimangono gli ingaggi da pagare. Certo, è di prospettiva e non si sa cosa potrà dare in futuro, ma è vero anche che la società ha speso quasi 16 milioni l’anno scorso e che non so se per Caicedo ne bastano 8. Sappiamo com’è Lotito, non regala nulla».