Tare: «Acerbi? Non lo so se resta all'Inter, se ne riparlerà...»

Tare, il ds della Lazio parla del futuro di Acerbi attualmente in prestito all’Inter in occasione dell’evento United for Ukraine

In occasione dell’evento United for Ukraine ha parlato il ds della Lazio Igli Tare, il quale ha parlato del futuro di Francesco Acerbi, attualmente in prestito all’Inter

ACERBI – «Francesco non so se rimarrà all’Inter, se ne parlerà a fine stagione. Sono contento stia facendo un bel campionato, speriamo meno quando giocherà contro di noi»