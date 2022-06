Tare a Londra: si tratta Loftus-Cheek? I dettagli del blitz

Igli Tare sarebbe stato avvistato a Londra: possibile incontro con il Chelsea per Loftus-Cheek, pallino di Sarri

Blitz londinese per Igli Tare. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il ds della Lazio mercoledì pomeriggio era in partenza da Fiumicino e dovrebbe essere andato proprio nella capitale inglese.

Ipotizzato un incontro con il Chelsea. Nei pensieri di Sarri c’è ancora Emerson, allenato a Stamford Bridge, in prestito nell’ultima stagione al Lione, ancora sotto contratto con i

Blues. L’oriundo brasiliano ha 27 anni e il contratto in scadenza nel 2024. Ci sono condizioni favorevoli per riportarlo in Italia, non è stato riscattato dal club francese, tornerà a Londra per il precampionato, ma vorrebbe andare via.

Un altro nome del Chelsea è stato attenzionato da Sarri. Si tratta di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese di 26 anni, legatissimo a Mau che lo aveva lanciato nel 2018/19. Ha una valutazione alta, era considerato un possibile obiettivo nel caso di partenza di Milinkovic. A proposito del gioiello serbo, non ci sono novità decisive, ma il suo agente sta perseguendo l’obiettivo del trasferimento. Contatti in Premier, si erano fatte avanti Arsenal e Newcastle, ci sarebbero altre due società ma nessuno sarebbe disposto a tirare fuori più di 55-60 milioni per Sergej, accontentando Lotito.