Tardelli stila la sua personale top XI: presente un ex Lazio

Marco Tardelli, ex centrocampista della Juve e della Nazionale, ha stilato la sua personale top XI: in porta c’è Zoff

Marco Tardelli, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha stilato la sua personale top XI.

In porta è presente un ex Lazio, Dino Zoff. L’estremo difensore friulano è stato alla Lazio come tecnico dal 1990 al 1994 ricoprendo poi nel 1997 il ruolo di presidente e allenatore dopo l’esonero di Zeman. Nel gennaio 2001 sostituì Eriksson e rimase sulla panchina biancoceleste fino all’inizio della stagione seguente quando venne esonerato.