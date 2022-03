Marco Tardelli ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo scudetto e sull”Italia. Ecco le sue parole

Marco Tardelli durante l’evento ‘United for the heart’ ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta scudetto e l’Italia. Ecco la sue parole.

NAZIONALE – «La Nazionale? Vincerà sicuramente con la Macedonia, poi avrà una gara un po’ più importante, ma sono certo che andrà ai Mondiali».