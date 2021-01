Tardelli: «Scudetto? Quest’anno possono vincerlo almeno in sei»

Marco Tardelli, ex giocatore di vari club di Serie A, parla dello scudetto: le sue parole sul titolo nel campionato 2020/2021

L’ex giocatore Marco Tardelli ha parlato, a La Gazzetta dello Sport, dello scudetto di Serie A.

«Non è un campionato bellissimo, ma non ne ricordo uno così interessante. Possono vincerlo almeno in sei. Voglio sempre vedere l’Atalanta, divertente, spettacolare, offensiva. Le altre sono Napoli e Roma, con i punti di forza Fonseca e Gattuso. Il portoghese è riuscito a trovare un equilibrio senza Zaniolo, in teoria il più forte. Può darsi che avrebbe qualche punto in più, ma ha studiato una formula alternativa. Diamogli tempo».