Tardelli: «Qualche presidente ha fatto il diavolo a quattro per lo scudetto»

L’ex centrocampista della Juventus, Marco Tardelli, in un’ intervista a La Repubblica si è espresso sulla ripresa del campionato. Ecco le sue parole:

«Ognuno fa i propri interessi, il più delle volte divergenti tra loro. C’è chi ha paura di retrocedere e ha spinto in tutti i modi per evitare che il campionato riprendesse, chi invece sogna di conquistare lo scudetto e ha fatto il diavolo a quattro per ricominciare. E’ sempre la stessa storia. Solo su un punto i presidenti sono riusciti a trovare un accordo, e non sto parlando del protocollo sanitario. Mi riferisco alla salvaguardia dei milioni per i diritti tv, battaglia che i presidenti stanno portando avanti con forza e tutti insieme, peccato sia l’unico momento di compattezza».