Tardelli: «Lotito? Lasciamo parlare la scienza…»

Tardelli, le parole dell’ex bianconero in merito alle dichiarazioni del presidente Lotito e la possibilità di tornare ad allenarsi

Marco Tardelli ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui parla anche del patron della Lazio Lotito e delle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri.

«Lasciamo parlare la scienza: sé non c’è totale sicurezza, non si torni in campo. Il calcio è gioco di contatto, azzerare i rischi è impossibile. Non sappiamo neanche se chi ha avuto il virus tornerà perfettamente sano».