Nesta, l’ex difensore della Lazio compie quest’oggi gli anni e la lega serie A lo omaggia sui social dedicandogli un post

E’ un giorno speciale oggi per la Lazio e i suoi tifosi, non solo per il derby capitolino ma anche perchè compie gli anni Alessandro Nesta. L’ex difensore biancoceleste spegne 47 candeline, e la lega serie A gli dedica un bel post su Twitter