Tanti auguri a Djibril Cissé, il post della Lazio per il francese FOTO

Djibril Cissé compie 40 anni. Il francese ha giocato nella Lazio per metà stagione 2011/2012. Gli auguri del club sui social

Doveva essere il giocatore che avrebbe fatto la differenza con Miro Klose, si è rivelato poi un flop. Di Djibril Cissè è rimasto solo un vago e triste ricordo, per quei 6 mesi in biancoceleste nella stagione 2011/2012. A differenza del tedesco, che ha poi scritto importanti pagine di storia laziale, il francese è stato un fuoco di paglia. Per lui un gol alla prima giornata di Serie A contro il Milan e poi un altro sempre ai rossoneri in Coppa Italia, prima di salutare la Capitale.

Oggi l’ex Liverpool compie 40 anni, e il club biancoceleste lo ha ricordato sui canali social.