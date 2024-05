Taibi: «Provedel ottimo portiere. In Italia abbiamo QUESTO difetto». Le parole dell’ex calciatore italiano

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Massimo Taibi ha parlato del portiere della Lazio Ivan Provedel. Queste le sue parole:

PAROLE – «Alex Meret, come Vicario, Provedel e Di Gregorio, sono di ottimo livello. Meret mi piace di più, gioca in una realtà diversa dagli altri. A Napoli è stato criticato anche nell’anno dello Scudetto e quando ti mettono un’etichetta fai fatica. Noi abbiamo questo difetto, come successo per Donnarumma. Quando Meret subisce un gol, dove forse può fare meglio, viene messo in croce. Lo vorrei vedere adesso fuori da Napoli, perché giocare in quella piazza o entri in sintonia o fai fatica».