Tacchinardi elogia Sarri: «Ha delle qualità tecniche e che carisma»

Alessio Tacchinardi a TMW Radio ha esposto le sue sensazioni sulla Lazio di Sarri e sull’ esordio di domani sera contro l’Empoli

Ansiosi di cominciare. La curiosità di vedere in atto i primi sprazzi di Sarrismo biancoceleste è tanta da parte di tutti. Alessio Tacchinardi, si è così espresso ai microfoni di TMW Radio:

«A prescindere dalla bellezza di certi allenatori, Sarri ha delle qualità tecniche ma il carisma e la personalità incredibile. Tare ha un lavoro difficile perché il mercato ha bisogno ancora di qualcosa. Avere un richiedente come Sarri impone di dargli ancora qualche profilo in più. La Lazio può essere protagonista, deve mettere in rosa un sostituto di Correa e dare a Sarri una squadra competitiva. Sarà un campionato bellissimo»