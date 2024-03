Tacchinardi: «Lazio-Juve? Sarà una gara impegnativa e Tudor è un bel martello»

Tacchinardi, l’ex bianconero accostato alla Lazio nel ruolo di vice Tudor si esprime cosi riguardo la partita di domani

Intervenuto ai microfoni de La stampa alla vigilia di Lazio-Juve, Alessio Tacchinardi si esprime cosi riguardo i biancocelesti e sulla gara di domani

PAROLE – Sarà una sfida molto impegnativa, considerando che Tudor dovrà modificare la mentalità instaurata da Sarri e non esiste una soluzione immediata per farlo. Tuttavia, Igor è un eccellente allenatore e questo passo rappresenta l’ultimo gradino per diventare un grande tecnico. Sono curioso. Quando cambi allenatore è un’incognita anche per gli avversari, poi c’è sempre una scossa e la Lazio gioca in casa. Vero che non ha avuto tanti giocatori a disposizione, ma Igor è un bel martello e non andrà a snaturarsi: Lotito l’ha preso per le sue caratteristiche e ora ci sarà anche un casting su chi può restare, quindi vedremo un’altra Lazio e per la Juve sarà tosta