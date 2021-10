Tacchinardi verso l’Inter: «Lazio, non sarà come con la Roma». L’ex Juve parla del match di sabato e traccia le differenze col derby

Il giorno di Lazio-Inter si avvicina, e sale la febbre da grande sfida. Ai microfoni di TMW Radio Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto a proposito del big match di sabato:

«Col derby si sono esaltate le qualità di Immobile, l’Inter però non darà campo aperto come la Roma. Ho la sensazione che sarà l’Inter a colpire in ripartenza. Per l’autostima credo che sia più difficile per la Lazio, dopo la legnata con il Bologna».