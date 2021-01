Tacchinardi: «La Lazio è l’avversario più fastidioso da trovare per la Roma»

Alessio Tacchinardi ha parlato a TMW Radio del derby che tra poche ore andrà in scena all’Olimpico: le sue parole

LAZIO-ROMA – «Abbiamo visto Milan-Juve, ci sono sconfitte che alla fine non fanno così male. Ogni partita ha la sua storia. Per me la Lazio è l’avversario più fastidioso da trovare, per come sanno giocare i biancocelesti, in contropiede. E’ una prova per la Roma se può veramente stare con le grandi. Io non credo possa arrivare fino in fondo»