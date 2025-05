Tacchinardi: «Ecco chi può essere l’uomo in più nella Juve per la gara con la Lazio. Per la volata Champions temo…». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Tacchinardi a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra Lazio e Juve.

PAROLE– «Punto su Thuram. Khephren non è ancora un leader caratteriale, però è uno che in campo trascina i compagni con il suo modo di muoversi. Tudor esalta i giocatori di forza e strappi. Thuram ha tutto per fare la differenza con le sue percussioni di cinquanta metri. Kolo Muani? È bellino, però deve diventare più cattivo negli ultimi metri per fare gol. E sono convinto che Igor riuscirà a recuperare anche le reti di Vlahovic per le ultime tre uscite »

VOLATA FINALE– «I giallorossi sono in serie positiva e i più in forma. Però la squadra che temo di più è la… Juventus »