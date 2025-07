Insigne-Lazio, si avvicina l'attaccante? Quel fattore potrebbe essere determinante nonostante il mercato bloccato - Lazio News 24

Insigne-Lazio: si riaccende la fiamma con Sarri, ma tutto passa dal blocco mercato. La situazione

Il possibile asse Insigne-Lazio torna a far parlare, nonostante la Lazio sia attualmente con le mani legate sul mercato. Il club biancoceleste, infatti, è fermo in entrata a causa dello sforamento di tre indici economici previsti dal NOIF (indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato). Senza un intervento diretto della proprietà per una ricapitalizzazione significativa, ogni operazione in entrata resta bloccata almeno fino al 1° ottobre.

In questo scenario, prende quota l’ipotesi di agire sul mercato dei parametri zero. È qui che rientra in scena Lorenzo Insigne, pronto a valutare un ritorno in Italia. L’ex capitano del Napoli ha messo nel mirino la Lazio come priorità assoluta, proprio per il legame profondo con Maurizio Sarri, uno degli allenatori che più ha inciso sulla sua carriera.

Il rapporto tra Insigne e Sarri è noto: con il tecnico toscano, il fantasista napoletano ha vissuto le sue stagioni migliori a Napoli, ritagliandosi un ruolo chiave nel tridente offensivo e raggiungendo picchi di rendimento altissimi. Da allora, tra i due è rimasto un forte legame personale e professionale. Fonti vicine al giocatore confermano che i contatti con Sarri non si sono mai interrotti, e la possibilità di ritrovarsi alla Lazio affascina entrambi.

Attualmente impegnato con il Toronto FC, Insigne guarda con interesse alla situazione in casa biancoceleste. È disposto anche a ridurre le sue pretese economiche pur di riabbracciare Sarri e tornare protagonista nel calcio italiano. La Lazio, dal canto suo, monitora la situazione, consapevole che un’operazione del genere potrà concretizzarsi solo se il blocco al mercato verrà rimosso.

Il binomio Insigne-Lazio si intreccia così con il destino di Sarri, che potrebbe accogliere un rinforzo d’esperienza e qualità, perfetto per il suo sistema di gioco. La volontà del giocatore c’è, l’intesa personale pure: manca solo il via libera economico e amministrativo da parte del club.

Se le condizioni si sbloccheranno, l’operazione Insigne-Lazio con Sarri al timone potrebbe diventare uno dei colpi più suggestivi del prossimo autunno.