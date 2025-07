Rivali Lazio, Ludi (ds Como) ha le idee chiare: «Europa? Possiamo dire che la squadra deve partire da un presupposto» - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio, le parole del direttore sportivo del Como Ludi fanno preoccupare i biancocelesti? Ecco le ultime novità

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Ludi, ds del Como, ha voluto parlare della questione Europa. Diretta concorrente per la Lazio? Ecco le parole.

L’OBIETTIVO EUROPA – «Tutti gli anni, anche quando abbiamo vinto il campionato, ci siamo posti obiettivi molto “tranquilli”. Rispetto alle Coppe, comunque, non sono solo tre posizioni in classifica che ci mancano, ma quei 15-16 punti che non si comprano ma si costruiscono con la struttura e il lavoro. Senza ansia né pressione, perché noi la differenza la facciamo anche nell’equilibrio gestionale».

LA CONFERMA DI FÀBREGAS – «Ci siamo confrontati più volte su quelli che potevano essere gli scenari e alla fine siamo molto orgogliosi di andare avanti con una guida tecnica straordinaria. E che abbia sempre messo noi tra le opzioni per crescere come professionista».

MORATA – «Non parlo di giocatori di altri club; sono state dette già tante parole sul tema».

IL FUTURO DI PERRONE – «Dopo il prestito è tornato al City. Da noi ha avuto un rendimento fantastico. Ma come per tutti i ruoli, stiamo valutando che sia il profilo giusto non solo dal punto di vista tattico-tecnico ma anche di budget. Potrebbe essere un’opzione riprenderlo a titolo definitivo».