Insigne-Lazio, priorità ai biancocelesti! Tra le tante offerte l'attaccante potrebbe finire nella Capitale - Lazio News 24

Insigne-Lazio: un possibile ritorno in Italia attende sviluppi. Ecco la situazione attuale in casa biancoceleste

La trattativa Insigne-Lazio continua a far parlare di sé, soprattutto in un momento in cui la società biancoceleste si trova con il mercato in entrata praticamente congelato. Come noto, la Lazio è attualmente bloccata a causa dello sforamento dei tre parametri economici previsti dal NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC): l’indice di liquidità, quello di indebitamento e il costo del lavoro allargato. Senza una ricapitalizzazione significativa da parte della proprietà, l’arrivo di nuovi giocatori resta impossibile almeno fino a ottobre.

Nonostante queste difficoltà, però, una possibilità concreta potrebbe arrivare dal mercato dei parametri zero, accessibile proprio a partire dal primo ottobre. In quest’ottica, il nome di Lorenzo Insigne è tornato prepotentemente d’attualità. L’ex capitano del Napoli, attualmente in forza al Toronto FC, sta valutando seriamente un ritorno in Serie A, e la Lazio rappresenta per lui la destinazione più gradita.

Il legame tra Insigne e la Lazio passa anche dal rapporto personale con Maurizio Sarri, allenatore con cui il numero 24 ha vissuto alcune delle stagioni migliori della sua carriera ai tempi del Napoli. I due sono rimasti in ottimi rapporti, e secondo fonti vicine all’entourage del calciatore, ci sarebbero stati contatti frequenti nelle ultime settimane.

Insigne avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento alla Lazio e starebbe aspettando segnali concreti da Formello. Il fantasista napoletano sarebbe disposto anche a rivedere le proprie richieste economiche pur di tornare protagonista nel calcio italiano e riabbracciare Sarri.

Tuttavia, tutto dipenderà da come evolverà la situazione societaria della Lazio. Fino a quando il club non riuscirà a sbloccare il mercato, ogni operazione resterà in standby. Ma l’asse Insigne-Lazio resta caldo, pronto a prendere forma non appena ci saranno le condizioni giuste.

Il ritorno di Insigne in Serie A potrebbe passare proprio dalla Capitale, rendendo questo possibile affare uno dei più interessanti del prossimo autunno.