Alessio Tacchinardi, ex giocatore di Serie A, ha parlato di Inzaghi e del possibile rinnovo con la Lazio. Le sue parole

Intervenuto a Tmw Radio, l’ex giocatore Alessio Tacchinardi ha parlato del possibile rinnovo di Inzaghi con la Lazio.

«Inzaghi merita il rinnovo, così come Gasperini. Ha lasciato fuori un leader come Gomez, è stata una grande responsabilità. Inzaghi è un grande, perché ha fatto un’ottima partita. Quando un giocatore ti viene ad abbracciare vuol dire che gioca anche per te».