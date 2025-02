Sylla Lazio, l’ex obiettivo cambierà comunque squadra: pronto il trasferimento in Inghilterra

Sylla Lazio, il difensore dello Strasburgo ex obiettivo dei biancocelesti pronto comunque a dire addio alla Ligue 1: vicino al trasferimento in Premier

É quasi fatta per il trasferimento di Sylla al Southampton. Come riportato da Fabrizio Romano, lo Strasburgo è agli ultimi dettagli con la squadra inglese per ultimare il passaggio del difensore in Premier League.

Il difensore era stato accostato anche al calciomercato Lazio nelle scorse settimane, prima che i biancocelesti avessero deciso di dirottare il loro interesse per Oliver Provstgaard, che ha ultimato le visite mediche per la squadra di Baroni.