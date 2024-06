Svizzera, Yakin: «Donnarumma? È stato preciso ed efficiente contro la Croazia. Ma abbiamo elementi in grado di impensierirlo». Le parole del ct

Intervenuto ai microfoni della tv Srf, il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, ha presentato così la partita di sabato 29 giugno contro l’Italia. Le sue parole.

PAROLE– «Abbiamo seguito molto attentamente la partita dell’Italia analizzando tattica e strategie. Nei prossimi giorni approfondiremo la valutazione dell’avversario nel dettaglio, e sinceramente non vediamo l’ora di affrontarli.Noi sfavoriti? In realtà non vogliamo preoccuparci più di tanto della squadra di Spalletti, e penso che sia vero il contrario: è l’Italia a doversi preoccupare di come giochiamo visto che le cose per noi stanno funzionando bene. L’Italia ha iniziato le prime due partite con tattica e giocatori diversi rispetto alla terza, quando ha scelto una strategia più difensiva visto che erano i croati a essere obbligati a vincere. Una volta sotto gli Azzurri hanno cambiato pelle e sono riusciti a pareggiare. Sono imprevedibili, ma siamo preparati. Anche sotto l’aspetto mentale: abbiamo qualità ed esperienza sufficienti per sopravvivere a una partita come questa. Donnarumma? È stato preciso ed efficiente quando è stato chiamato in causa, contro la Croazia oltre al rigore ha preso altre due o tre palle impossibili, ma abbiamo elementi in grado di impensierirlo ».