Svizzera-Italia, ZACCAGNI in campo al posto di El Shaarawy, ma ora siamo SOTTO 2-0

Entra Mattia Zaccagni nell’intervallo di Svizzera-Italia, ma gli Azzurri prendono anche la seconda rete: gran tiro da fuori di Vargas

Dopo un brutto primo tempo Mattia Zaccagni entra in campo in Svizzera-Italia. L’esterno della Lazio, lasciato all’inizio in panchina da Spalletti, è entrato al 45′.

Al suo posto esce El Shaarawy, poco brillante – come tutta la nazionale – nel primo tempo. Un cambio che però rischia di non far la differenza, visto che dopo appena un minuto la Svizzera raddoppia con la conclusione da fuori di Vargas.