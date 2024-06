Svizzera Italia, Damascelli ATTACCA Gravina: «Faccia come Abete nel 2014! Da noi solo burocrati, vi SPIEGO»

Svizzera-Italia, Tony Damascelli attacca Gravina e lo spinge verso le dimissioni dopo l’eliminazione da Euro 2024

Intervenuto a Sky, Tony Damascelli ha commentato così l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024. Si salva Zaccagni, esterno della Lazio:

PAROLE – «Una partita disastrosa, credo che qualcuno debba fare un passo indietro. E questo qualcuno è il presidente della Federazione così come fece Abete dopo l’eliminazione nel 2014 insieme al ct Prandelli. Bisogna assumersi le responsabilità e non scaricare tutto sui calciatori. Non ho ancora capito qual è l’identità di questa nazionale. Ma secondo me ai prossimi Mondiali ci andiamo anche in caso di strage perché partecipano praticamente tutte. C’è una compagnia che si divide le poltrone, girano sempre gli stessi. Noi non abbiamo dei manager, abbiamo dei burocrati. Ci sono degli interessi della Lega dinanzi alla Federazione. Il problema è tutto il sistema calcio Italia».