Svizzera Italia, Sacchi si SCHIERA con Spalletti: le parole NON LASCIANO DUBBI

Svizzera-Italia, Arrigo Sacchi, ex tecnico, prende le difese di Luciano Spalletti dopo l’eliminazione degli Azzurri: le dichiarazioni

Intervistato da Sport Mediaset, Arrigo Sacchi ha difeso Spalletti, CT dell’Italia con in rosa l’unico biancoceleste, Mattia Zaccagni.

PAROLE – «Spalletti è bravo, però è stato sfortunatissimo. E’ arrivato all’ultimo momento, però è un allenatore che sa delle cose. Bisogna dire, anche con dispiacere, che non vanno selezionate persone non affidabili. Bisogna valutare la testa del giocatore, la persona è sempre più importante. Prendano i giocatori che siano persone affidabili. Ora bisogna formare delle squadre che non siano presuntuose. E ricordarci che il calcio è uno sport di squadra: bisogna insegnare loro come devono muoversi e aiutarsi, uno per undici fa undici mentre uno per uno fa sempre uno».