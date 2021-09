Svizzera Italia, De Grandis: «Per ora non c’è un’alternativa a Immobile»

Ai microfoni di Sky Sport il giornalista Stefano De Grandis ha detto la sua sul bomber dell’Italia e della Lazio

Tra meno di un’ora Svizzera e Italia scenderanno in campo per il match valido per la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. Stefano De Grandis, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Ciro Immobile, ecco le sue parole:

«In questo momento non c’è un’alternativa a Immobile, anche perché Belotti non sta bene. Ciro resta un grande giocatore secondo me, ma ha bisogno del campo aperto e il gioco della nazionale non dà campo aperto. Quindi va contro le sue caratteristiche e non è una sua colpa, è un giocatore diverso».