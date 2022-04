Svanberg Lazio, c’è la concorrenza della Fiorentina

Svanberg sembra esser finito sul taccuino della Lazio, ma i biancocelesti dovranno comunque fare i conti con la concorrenza

Infatti, come riportato da Tuttomercatoweb, sul centrocampista biancoceleste avrebbe messo gli occhi la Fiorentina. I viola si aggiungerebbero così a West Ham, Everton e Tottenham. Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe favorire la trattativa, ma i felsinei non sembrerebbero esser disposti a scendere sotto i 18-20 milioni.