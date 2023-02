Superlega, Reichart: «La competitività dei campionati si è polarizzata in maniera preoccupante»

Il CEO di A22, Bernd Reichart, ha parlato della poca competitività dei campionati europei. Ecco cosa ha detto

Intervistato da L’Equipe il CEO di A22, Reichart, società che si occuperà di riformare il progetto Superlega, ha parlato della poca competitività dei campionati europei. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «La competitività dei campionati si è polarizzata in maniera preoccupante. Nessuno vede soluzioni future, ma perdita di attrattività e potere economico. E, con la Premier League, anche di competitività. Per molti la soluzione sarebbe giocare più partite in Europa, con maggiore regolarità. Il sistema attuale non è adatto, esistono formule migliori»