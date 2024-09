Superlega, Laporta: «Sono entusiasta di questo nuovo format e sono felice che ci siano più partite. Vi spiego PERCHE’». Le parole del Presidente del Barcellona

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa per commentare il calciomercato dei blaugrana.

DANI OLMO – «Siamo soddisfatti di ciò che abbiamo. Dani Olmo era la priorità sportiva ed è stata raggiunta. Siamo molto soddisfatti di Dani Olmo. Il centro nucleare del nostro progetto è La Masia e Flick lo ha dimostrato mettendo in primo piano i giocatori. Siamo emozionati, ma non vogliamo ci sia euforia eccessiva».

NICO WILLIAMS – «Mi permettete di non parlare di giocatori che non sono nostri. Non commenterò aspetti di giocatori che non abbiamo in rosa. Ci sono molti giocatori che vogliono venire al Barça, lo sappiamo dai loro agenti, ma loro sanno che il club è in procinto di completare la ripresa economica. Il nostro lavoro è riconosciuto dalla Liga. Il presidente ha elogiato la riduzione del monte ingaggi di circa 170-180 milioni. Tutti quelli che puoi immaginare vogliono venire al Barça».

SUPERLEGA – «La Superlega è ancora nello stato attuale. Sta lavorando per avere la piattaforma audiovisiva per il lancio. C’è ancora. Questo ha aiutato la UEFA a muoversi con il nuovo formato Champions League. Ora stanno distribuendo 500 milioni in più. Si può migliorare. I numeri della Superlega sono molto più attraenti, ma tutto ciò che evolve è il benvenuto. Sono entusiasta di questo nuovo format e sono felice che ci siano più partite, con match interessanti allo stadio».