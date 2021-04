Superlega, Cragnotti: «Già proposta anni fa. Io sono favorevole»

Sergio Cragnotti ha voluto dire la sua sulla questione della creazione della Superlega. Queste le sue parole

L’ex patron della Lazio Sergio Cragnotti è intervenuto su quello che è l’argomento degli ultimi due giorni, ossia la Superlega. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Messaggero.

PROPOSTA – «Quella della Super Lega era un’idea che già era stata proposta nella stagione 1998/1999. L’input arrivava sempre dagli spagnoli e ricorda molto da vicino questa che è stata proposta adesso. Però all’epoca non c’erano fondi di investimento o finanziatori. Di base c’era l’idea di sfruttare i diritti tv. Con gli spagnoli ci fu un ripetuto scambio di lettere, ma alla fine per non uccidere i campionati nazionali non si portò avanti il progetto».

PROCESSO AVVIATO – «Erano previste più di 20 squadre. Basti pensare che in Italia c’erano sei squadre, tra cui la Lazio. E poi non si fermava solo all’Europa, ma nella visione di chi l’aveva progettata c’era la volontà di coinvolgere anche i club sudamericani. Io ero favorevole e lo sarei ancora. E penso che per Fifa e Uefa sia molto difficile interrompere un processo che è comunque già partito e avviato da tempo».