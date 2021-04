Superleague, consiglio FIGC: si valuta l’esclusione dei club

Domani è previsto un nuovo consiglio federale per le norme cautelative riguardanti la Superleague: si valuta la possibile esclusione dei club

L‘ANSA annuncia i temi del consiglio federale previsto domani. Al vaglio le norme cautelative sulla Superleague e la possibile esclusione (futura) dei club che ne fanno parte. Ecco uno stralcio dell’ordine del giorno.

«Come ha già lasciato intendere, la volontà della Federcalcio non è quella di punire preventivamente ma mandare un messaggio ai naviganti in perfetta sintonia con la Uefa, nel cui Esecutivo Gravina è stato eletto questa settimana. Verrà quindi posta all’attenzione dei consiglieri federali una norma cautelativa che, quando sarà approvata, prevederà l’esclusione dai campionati federali (attraverso il meccanismo delle licenze nazionali) per quei club che decideranno in futuro di aderire a competizioni non riconosciute da Uefa e Fifa. Con le società spaccate in due fazioni dopo la richiesta avanzata al presidente Paolo Dal Pino da parte di undici club di indire una nuova assemblea che valuti le possibili “conseguenze” per i “gravi atti” posti in essere da Juventus, Inter e Milan legati alla loro adesione al progetto Superlega».