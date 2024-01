Supercoppa, Ravanelli: «Inter favorita, ma la Lazio può metterla in difficoltà» Le parole dell’ex attaccante

Intervenuto negli studi Mediaset, Fabrizio Ravanelli, ha parlato cosi nel pre gara di Inter Lazio:

«Due squadre in ottima forma. La Lazio viene da cinque vittorie in stagione. Questa squadra, anche se è al di sotto a livello tecnico, può riuscire a mettere in difficoltà l’Inter. Loro partono in vantaggio, ma tutto può succedere. Sarà una bella partita«