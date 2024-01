Supercoppa, quattro convocati della Lazio arrivano dalla Primavera: i dettagli sulle scelte di Sarri

La Lazio è partita nella giornata di ieri per raggiungere la capitale dell’Arabia Saudita per la sfida di Supercoppa. Maurizio Sarri ha reso noti i nomi dei convocati per la competizione e tra questi spiccano tanti giovani ragazzi della Primavera, almeno uno per ogni settore del campo.

Tra gli estremi difensori c’è Renzetti, considerato il “portiere di coppa” di Stefano Sanderra. In difesa c’è la certezza e capitano Ruggeri, che ormai può vantare una certa esperienza nel reparto arretrato biancoceleste. Per il centrocampo il nome scelto è quello di Sardo. Per l’attacco un esterno novità, che non è più tanto una novità: ormai nelle ultime giornate Sana Fernandes è un aggregato fisso alla prima squadra, assenza di cui forse sta un po’ risentendo la formazione Under 19 ma che rappresenta al tempo stesso una grande opportunità per il classe 2006.