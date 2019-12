Supercoppa, le probabili formazioni di Juventus Lazio

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio: le due squadre si giocheranno la finale di Supercoppa al King Saud University Stadium di Riyad

Squadra che vince non si cambia: a Riyad scenderà in campo la Lazio che ha già battuto la Juventus qualche giorno fa. Inzaghi si affida ai «fantastici 4»: Correa, Luis Alberto, Milinkovic ed Immobile. Impossibile rinunciare alla loro qualità. Sarri invece dovrà fare i conti con la possibile assenza di Alex Sandro, il giocatore sta ancora facendo fisioterapia e la sua presenza sul rettangolo verde è in forte dubbio. Diverso il discorso di Szczesny che invece dovrebber tornare a proteggere i pali. L’appuntamento è per le 17.45 (19.45 locali), al King Saud University Stadium.

Di seguito, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Maurizio Sarri.

INDISPONIBILI: Chiellini, Khedira (in dubbio Alex Sandro)

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Vavro

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Acerbi, Parolo, Lulic, Leiva, Luis Alberto