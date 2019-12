Lazio, Piccinini: «Capolavoro di Inzaghi! Lotito lo blindi!» FOTO

Sandro Piccini elogia Inzaghi, dopo la vittoria della Supercoppa: un pesantissimo 3-1 sulla Juventus

Iniziano a piover applausi per la Lazio, ma soprattutto per Simone Inzaghi. A ricevere i primi complimenti è proprio il mister, omaggiato da Sandro Piccinini tramite il proprio profilo Twitter: «Capolavoro di Simone Inzaghi. Ha indovinato tutto, al contrario di Sarri, confermandosi uno dei migliori allenatori in circolazione. Lotito è stato bravo a credere in lui dopo il dietrofront di Bielsa, ma ora lo blindi con un contratto super».