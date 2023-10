Clamoroso Supercoppa: due squadre si ritirano? Possono cambiare le avversarie della Lazio a Riad. Tutti i dettagli

Incredibile ma vero: Napoli e Fiorentina minacciano di disertare la Supercoppa, della quale da ieri si conoscono le date. La Supercoppa Italiana si giocherà dal 21 al 25 gennaio a Riad in Arabia Saudita con un posticipo di due settimane rispetto a quanto deciso inizialmente. In particolare le due semifinali si disputeranno il 21 e il 22 gennaio e la finale il 25 gennaio. Come riferisce La Gazzetta dello Sport sarebbe proprio lo slittamento del torneo a fine gennaio ad alimentare l’ira di De Laurentiis. La competizione, secondo il patron dei partenopei, sarebbe troppo a ridosso rispetto agli eventuali ottavi di Champions League.

De Laurentiis sarebbe spaventato anche dall’attuale situazione in Israele e per quello avrebbe chiesto di giocare la Supercoppa in Italia e non più a Riad. La Fiorentina, come già accaduto in passato, si è allineata al Napoli paventando a sua volta la possibilità di non partecipare alla Supercoppa. Nel caso in cui Napoli e Fiorentina dovessero ribadire la loro intenzione di disertare la competizione, quindi, si procederà alla sostituzione con le due squadre arrivate subito dietro in classifica ovvero Milan e Atalanta. La Lazio per ora assiste interessata.