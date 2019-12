Supercoppa, Lazzari: «Grazie Lazio, questo è il mio primo trofeo»

La Lazio ha vinto la Supercoppa Italiana e, nel post gara, Lazzari ha dichiarato il suo amore per questi colori

Su Lazio Style Radio ha parlato Manuel Lazzari, protagonista di questa finale. Il velocista ha dichiarato che non vedeva l’ora di indossare questi colori.

L’esterno ha detto: «Questo è il mio primo trofeo in carriera, lo porterò sempre con me e non lo scorderò mai. Abbiamo battuto la Juve anche se non era facile riperìtersi. Siamo troppo felici perché venire qui e prendersi il trofeo non era facile. Il nostro è un momento bello e volevamo vivere queste emozioni. Ancora non ci credo, il mio primo trofeo. Alla chiamata della Lazio non ho saputo resistere, ho sempre seguito questa squadra ed è un orgoglio essere qui: ora vogliamo arrivare in Champions. Voglio andare cosi veloce che ho lasciato indietro la palla (ride ndr), potevamo sembrare appagati ma invece abbiamo dato il massimo e forza Lazio».