Lazio, Lotito: «Continuando così, possiamo trasformare i sogni in realtà»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato la vittoria della Supercoppa al termine della gara contro la Juventus

Il presidente Lotito ha analizzato la vittoria della Lazio del secondo trofeo annuale: la Supercoppa. Le parole del patron biancoceleste a Lazio Style Channel: «Una vittoria ultra meritata, la squadra è scesa col cuore, la qualità e lo spirto di gruppo. Abbiamo dominato la partita: conferma che questa è squadra che si può confrontare con tutti se convinta dei propri mezzi. Ognuno svolge il proprio ruolo per dare un contributo, siamo una famiglia, io sono il padre, ma tutti danno il loro apporto. Vale per lo staff, i tecnici, i magazzinieri, per me. Io dico sempre che l’aspetto psicologico è fondamentale, così come lo spirito di gruppo e la volontà di raggiungere gli obiettivi, tutti insieme. Questo è il risultato del lavoro di tutti, è una grande squadra che coi piedi per terra può regalare grandi cose. Trasformando i sogni in realtà. Abbiamo surclassato la Juventus, non è un caso il 3-1. L’allenatore ci mette il cuore e la testa per dare sorrisi ai tifosi».

«La Lazialità è un modo di vivere e pensare, questa vittoria la dedichiamo a chi vince e supera tanti ostacoli tutti i giorni anche grazie a questi colori».