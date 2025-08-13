Supercoppa Lazio, il ricordo del trofeo contro la Juventus! Il 13 agosto venne scritta una pagina di storia con un trionfo

Supercoppa Lazio, il ricordo del trofeo alzato d’innanzi alla Juventus nel 2017! Ecco come andò quella storica partita

Il 13 agosto 2017 resta scolpito nella memoria dei tifosi biancocelesti come una giornata epica: la Lazio conquista la Supercoppa italiana in una partita spettacolare contro la Juventus, dominando per intensità, organizzazione e voglia di vincere. L’incontro, giocato sotto gli occhi di un pubblico entusiasta, ha visto i capitolini imporsi per 3-2, grazie a una prestazione maiuscola sia a livello collettivo che individuale.

Protagonista assoluto dell’atto iniziale è stato Ciro Immobile, autentico trascinatore della squadra di Simone Inzaghi. L’attaccante campano ha firmato una doppietta devastante, mostrando tutto il suo istinto da goleador e la capacità di colpire nei momenti decisivi. La sua freddezza davanti al portiere avversario e la capacità di muoversi tra le linee hanno creato costantemente pericoli per la retroguardia bianconera, rendendo evidente quanto la Lazio puntasse a imporsi fin da subito.

La Juventus, con alcune giocate di Paulo Dybala, ha provato a reagire, illudendo i propri tifosi e riportando momentaneamente equilibrio nel match. Tuttavia, la forza della Lazio ha prevalso, dimostrando un carattere e una determinazione superiori. A sigillare il trionfo ci ha pensato Giuseppe Murgia all’ultimo respiro: una grande cavalcata orchestrata da Romelu Lukaku, che ha spaccato la difesa avversaria, ha permesso a Murgia di firmare il gol del definitivo 3-2 al 93’.

Questa vittoria ha avuto un valore simbolico enorme per la Lazio, non solo perché ha permesso di sollevare un trofeo importante, ma anche perché ha confermato la crescita della squadra sotto la guida di Inzaghi. La compattezza della squadra, la precisione dei movimenti e la lucidità nei momenti chiave hanno reso la partita un vero spettacolo di calcio.

I tifosi biancocelesti hanno celebrato una prestazione che resterà nella storia, fatta di gol, emozioni e momenti indimenticabili. La Supercoppa del 13 agosto 2017 è diventata così un simbolo di orgoglio per la Lazio, una prova di forza e di qualità che ha confermato la squadra romana come protagonista del calcio italiano.