Supercoppa Italiana, Milenkovic: «Le altre squadre sono davvero forti» Le parole del difensore della Fiorentina

Nikola Milenkovic ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida della Fiorentina contro il Napoli nella prima semifinale di Supercoppa Italia, con la vincitrice che affronterà la vincente di Inter-Lazio. Di seguito le sue parole.

«Esser qua per noi significa molto, è una continuità di lavoro fatto con l’anno scorso. Abbiamo la possibilità di giocarci una semifinale, di entrare in finale, di conquistare un trofeo mancato l’anno scorso. Sarà difficile, le altre squadre sono davvero forti e non basterà essere al 100 per cento. Siamo preparati e siamo ambiziosi. Vincere un trofeo posso immaginare cosa significherebbe per la Fiorentina e per i tifosi viola, però domani abbiamo la semifinale e il trofeo è lontanissimo. Pensiamo solo al Napoli, sappiamo che sarà una partita tosta e combattuta»