Supercoppa italiana, il regolamento del nuovo format. I dettagli. La Lega di Serie A ha deciso di cambiare format, il trofeo non verrà più assegnato in gara secca ma con le Final Four

Non ci sarà più una finale unica per assegnare la Supercoppa Italiana, dallo scorso marzo, la Lega Serie A ha deciso di cambiare format.

Il trofeo non verrà più assegnato in gara secca, ma con le Final Four, su modello spagnolo. A contendersi la Supercoppa saranno le prime due classificate in campionato più entrambe le finaliste della Coppa nazionale. Eliminando la Juve, l’Inter è stata la prima a staccare il pass per l’Arabia Saudita. La seconda uscirà questa sera dal ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese. Al Napoli di Spalletti manca pochissimo per festeggiare il terzo scudetto e brindare così al pass per la Supercoppa. L’ultimo posto per le Final Four spetta alla seconda classificata. In questo momento ad avere diritto sarebbe la Lazio di Sarri.